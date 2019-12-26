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  3. West Ham United, Ozan Tufan için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

West Ham United, Ozan Tufan için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

West Ham United, Ozan Tufan için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Fenerbahçe ve milli takım formasıyla bu sezon harikalar yaratan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi West Ham United’ın transfer listesine girdi. İngilizler bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak üzere olan Ozan Tufan, kısa sürede Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

West Ham United’ın milli orta saha oyuncusu için girişimde bulunacağı iddia edildi. 19 yaşındaki İngiliz milli oyuncusunu Manchester United’a kaptırmak üzere olan West Ham’ın, orta saha transferi için listeye aldığı isimler arasında Ozan Tufan da yer alıyor. Bu transfer için Londra ekibinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığını öne sürüldü.

(Fanatik)


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