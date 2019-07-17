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West Ham United, Damien Comolli'ye talip oldu

West Ham United, Damien Comolli'ye talip oldu

Özellikle geçen sezon yaptığı transferlerle Fenerbahçeli taraftarlarının tepkisini çeken Damien Comolli’ye talip çıktı. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Fransız sportif direktörü istiyor.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon yaptırdığı transferlerin performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Damien Comolli ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Premier Lig ekiplerinden West Ham’ın, daha önce Tottenham ve Liverpool’da görev yapan Damien Comolli’ye talip olduğu öne sürüldü. Fransız sportif direktörün Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi var.

(Fanatik)

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