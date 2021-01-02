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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:32
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West Ham, Everton deplasmanında yılın ilk galibiyetini aldı

West Ham, Everton deplasmanında yılın ilk galibiyetini aldı

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İngiltere Premier Lig'de West Ham United, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi.

2021 yılının ilk maçında gülen taraf konuk West Ham oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Tomas Soucek 86. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Everton ligde 5 maç sonra kaybederken, David Moyes'un takımı 4 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, 79'da Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu.

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