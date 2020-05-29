  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 15:32
  • |
  • Son Güncelleme:

West Bromwich Albion taraftarı, Vedat Muriç için kampanya başlattı

West Bromwich Albion taraftarı, Vedat Muriç için kampanya başlattı

Paylaş

West Bromwich Albion taraftarı, Vedat Muriç'i 20 milyon Euro karşılığında transfer edileceği iddiaları sonrası sosyal medyadan kampanya başlattı. Taraftarlar, Kenneth Zohore'nin satılmasını ve buradan gelecek parayla Vedat Muriç'in transfer edilmesini istiyor.

İngiltere Championship'te sergilediği performansla Premier Lig'e yükselmeyi bekleyen West Bromwich Albion'da Vedat Muriç heyecanı yaşanıyor.

Slaven Bilic yönetimindeki İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin golcüsünü transfer etmek adına devrede olduğu belirtiliyordu.

Ortaya çıkan iddialar, West Bromwich taraftarlarını da son derece heyecanlandırmışa benziyor.

20 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'in transfer edileceği iddiaları sonrası İngiliz ekibinin taraftarları sosyal medyadan birçok mesaj atarken Kosovalı golcünün alınmasına yönelik isteklerini ortaya koydular.

Muriç'in mutlaka kadroya katılması adına ise Kenneth Zohore'nin satılması ve buradan gelecek paranın Kosovalı oyuncunun transferinde kullanılması görüşü öne çıktı.

West Brom News'in haberinde ise taraftarların Beşiktaş'tan Vida ve Ljajic'e yönelik olumlu görüşleri de yer aldı.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'ın Ryan Porteous için Hibernian'a teklif yapacağı iddia edildi

title

Göksel Gümüşdağ, Mert Günok-Beşiktaş iddialarını yalanladı

title

Monaco'dan Beşiktaş'a Nacer Chadli önerisi: 2 milyon Euro'ya size verelim

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

TFF'den liglerle ilgili yeni karar
TFF'den liglerle ilgili yeni karar

TFF'den liglerle ilgili yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye
Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye

Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'
Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'

Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'

Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.

'Haaland'ın gölgesinde kaldı' dedikleri golcüyü Terim'e sundular
'Haaland'ın gölgesinde kaldı' dedikleri golcüyü Terim'e sundular

'Haaland'ın gölgesinde kaldı' dedikleri golcüyü Terim'e sundular

Galatasaray scout ekibi, forvet transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi. Sarı-Kırmızılıların scoutları, 21 yaşındaki Nijeryalı golcüyü Terim'e, ‘Haaland'ın gölgesinde kaldı' diyerek sundu.

İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi
İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi

İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi

Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.

'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor
'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor

'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor

Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Taffarel ile anlaşma tamam
Taffarel ile anlaşma tamam

Taffarel ile anlaşma tamam

Hasan Şaş'ın ardından Ümit Davala ile de yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Elmander ve Riera'ı göreve getiriyor. Ayrıca Claudio Taffarel'in de yeniden kaleci antrenörü olarak Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.