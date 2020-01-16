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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 19:44
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 19:44

Werder Bremen'de Ömer Toprak formasına kavuşuyor

Werder Bremen'de Ömer Toprak formasına kavuşuyor

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Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Werder Bremen'li Ömer Toprak, Bundesliga'nın ikinci yarısında formasına kavuşacak.

Ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilen Werder Bremen stoperi Ömer Toprak, ligin ikinci yarısında takıma dönmeye hazırlanıyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre; milli oyuncu Ömer Toprak devre arası hazırlık dönemini çok iyi geçirdi ve %100 olarak sahalara geri dönecek.

Werder Bremen, Bundesliga'nın ikinci yarısındaki ilk maçını bu cumartesi (18 Ocak) Fortuna Düsseldorf'a karşı oynayacak. Düsseldorf deplasmanına gidecek Bremen ekibinde Ömer Toprak, ilk 11'deki yerine dönecek.

"Kalitesiyle fark yaratacak"

Werder Bremen taknik direktörü Frank Baumann Ömer Toprak'ın dönüşü için; "Umarım tekrar kalitesi ve deneyimiyle bize katkı sağlamaya devam eder. Takıma geri döndüğünde ligin ikinci yarısında, bizim için defansta en önemli isimlerden birisi olacağına %100 eminim." dedi.

Ömer Toprak bu sezon Werder Bremen formasıyla sadece 4 Bundesliga maçında forma giydi. Ömer Toprak eklem iltihabı nedeniyle 14 Kasım'dan beri sahalardan uzak kalmıştı.

(Sporx)

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