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30 Mayıs 2019 Perşembe 11:16 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:16

Werder Bremen, Loris Karius'a talip oldu

Werder Bremen, Loris Karius'a talip oldu

Werder Bremen kulübü; Liverpool’un istediği Çek kalecisi Jiri Pavlenka için Beşiktaş’ta kiralık oynayan Loris Karius ve üzerine de para talep etti. Eğer Alman ve İngiliz takımları anlaşmaya varırsa, Beşiktaş ile 1 senelik daha kiralık sözleşmesi bulunan Loris Karius, yeni sezonda Werder Bremen forması giyecek.

Beşiktaş yönetimi takımdaki en yüksek ücreti alan ve 8.5 milyon euro'luk satın alma zorunluluğu bulunan Loris Karius'tan kurtulmanın yollarını arıyor. Liverpool'la bu yönde görüşmeler devam ederken Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Alman basınında yer alan iddiaya göre Werder Bremen, Liverpool'un istediği Çek kalecisi Jiri Pavlenka için, Loris Karius ve üzerine de para talep etti. Ada ekibinin bu konuda net bir yanıt vermediği ifade edilirken; eğer Alman ve İngiliz takımları anlaşmaya varırlarsa; Beşiktaş ile 1 senelik daha kiralık sözleşmesi bulunan Loris Karius, yeni sezonda Werder Bremen forması giyecek. Bu sezon beklenen patlamayı yapamayan Alman file bekçisi için siyah-beyazlı camiada uzun süredir yapılan "Geri gönderilsin" söylemleri, Karius'un son haftalardaki etkili performansının ardından bir hayli azalmıştı.

(Fotomaç)

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