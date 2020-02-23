WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Deontay Wilder'ı nakavt eden Tyson Fury oldu

Tüm dünyanın heyecanla beklediği Deontay Wilder - Tyson Fury kapışmasının kazananı belli oldu. Tyson Fury, Wilder'ı 7. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu.

Herkesin merakla beklediği Deontay Wilder - Tyson Fury maçının kazananı belli oldu. İlk raunddan beri üstün bir maç götüren Fury, kulağına aldığı darbe nedeniyle denge sorunu yaşayan rakibi Deontay Wilder'ı 7. rauntta nakavt etti. Wilder'ın kulağındaki problemin ciddi olması nedeniyle köşesi maçı devam ettirmedi ve Tyson Fury WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu.

Tarafların sözleşme gereği 1 ay içerisinde rövanş talep etme hakkı bulunuyor.

İLK MAĞLUBİYETİNİ TATTI

Kariyerinde 41’i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanan 34 yaşındaki Wilder, Fury'e kaybederek ilk yenilgisini tatmış oldu.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Boks kariyerinde hiç yenilgi yüzü görmeyen ve sadece beraberliği Wilder ile yaşayan Fury ise 20’si nakavtla 29 karşılaşmadan galip ayrıldı.

210 MİLYON DOLAR HASILAT BEKLENİYOR

Karşılaşmayı DMAX’ten sunan yapımcı ve spiker Bilgehan Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın gelmiş geçmiş en sert sağ kroşesine sahip Deontay Wilder, tartışmasız dünyanın en çılgın boksörü ’Çingene Kral’ Fury ile tarihi rövanşı gerçekleştirecek. Berabere biten 12 raundun ardından 13. raunt merakla bekleniyor." demişti

Mücadelenin ekonomik boyutunun büyüklüğünden bahseden Demir, " ’Öde İzle’ sisteminden 160 milyon dolar gelir bekleniyor. Toplam gelir ise 210 milyon doları bulacak gibi. Ağır sıklet tarihinde bu rakamlar hiç olmadı. İlk maçtan hiç bir hakem görev yapmayacak bu mücadelede. Bu ilginç. Wilder kanadı iyi kulis yapmış gibi görünüyor. Her iki boksör de birbirini nakavt edeceğinden emin. Ben puana gidebileceğini düşünüyorum. Üçüncü maçın bile yapılabileceğinden eminim. Tabi Fury emekli olmazsa..." değerlendirmesinde bulunmuştu.