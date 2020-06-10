Watford'dan Ben Foster'a 2 yıllık sözleşme

Watford Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Foster ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bir dönem İngiltere Milli Takımı’nda da forma giyen Foster, 2018’de West Bromwich Albion’dan ayrılarak Watford’a transfer olmuştu.
Foster, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig’de bu sezon Watford kalesini 29 maçta korumuştu.
Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.
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Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.