Watford'da koronavirüse yakalanan futbolcu Adrian Mariappa

33 yaşındaki savunma oyuncusu, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Test sonucum pozitif çıktığından beri koronavirüsü nasıl kapmış olabileceğimi düşünüyorum. Benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü birkaç egzersiz ve çocuklarla yürüyüş dışında evden çok çıkmadım." ifadelerini kullandı.
Herhangi bir semptom göstermediğini kaydeden Mariappa, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.
Watford, bir futbolcu ve iki çalışanın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve bu kişilerin 7 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.
Premier Lig'de koronavirüse yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.
Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala için eski hocası Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.