Washington Wizards, Bradley Beal'in kontratını uzattı

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, iki yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme ile kontratını uzatmayı kabul etti.

Anlaşma, 2022-23 sezonu için bir oyuncu opsiyonu içerecek ve toplam değerini dört yılda yaklaşık 130 milyon dolara çıkaracak.

Beal'ın uzatma kontratı 2021-22 sezonu ile başlayacak ve onu üç sezon boyunca serbest oyuncu pazarından etkili bir şekilde uzak tutacak.

26 yaşındaki oyuncu, 10 yıllık NBA hizmet süresine ulaştığında oyuncu opsiyonunu reddettiği varsayılırsa, 2022 yılında NBA tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamaya hak kazanacak: 5 yıllığı 266 milyon dolar.