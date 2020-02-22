Washington Wizards - Cleveland Cavaliers maçında Cedi Osman'dan double double

SPOR GÜNDEMİ

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao... Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao... Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...

Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi! Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi! Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...

Koronaya davetiye! Koronaya davetiye! Koronavirüs yüzünden spor organizasyonlarının askıya alındığı Hong Kong’un Kadın Futbol Takımı bir şirket tarafından Alanya’ya davet edildi. Takım 1 Mart’ta İstanbul aktarmalı Alanya’ya gelip, 3 maç yapacak.

3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı 3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 3. Uluslararası Etnospor Forumu, bugün Antalya'da başladı.

Kadıköy'de 1 milyar 206 milyon TL'lik derbi Kadıköy'de 1 milyar 206 milyon TL'lik derbi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan yıldızların toplam değeri 1 milyar 206 milyon TL.