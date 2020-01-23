SPOR GÜNDEMİ

City Max'i istiyor City Max'i istiyor F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.

Cengiz'den Kartal'a tepki Cengiz'den Kartal'a tepki Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.

'Para yoktu neden geldiniz!' 'Para yoktu neden geldiniz!' Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”

Wanyama'da rakip Celtic Wanyama'da rakip Celtic SEZON başında da ön libero pozisyonu için gündeme gelen Victor Wanyama, Tottenham’ın başına Mourinho’nun geçmesiyle birlikte tekrar Galatasaray’ın radarına girmişti.

Yunas'a 2 milyon euro Yunas'a 2 milyon euro Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.

Polat: 10 yıllık plan lazım Polat: 10 yıllık plan lazım G.SARAY’IN eski başkanlarından Adnan Polat, kendi döneminde açılan Mardin G.Saray Okulu’nu misafir etti, çocuklara forma dağıttı.