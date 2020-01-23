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aksam.com.tr
  • 24 Ocak 2020 Cuma 08:00
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 21:10

Wanyama'da rakip Celtic

Wanyama'da rakip Celtic

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SEZON başında da ön libero pozisyonu için gündeme gelen Victor Wanyama, Tottenham’ın başına Mourinho’nun geçmesiyle birlikte tekrar Galatasaray’ın radarına girmişti.

AKŞAM

İskoç ekibi Celtic de Wanyama istiyor. Başarılı kısa süre içinde net kararını verecek.

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