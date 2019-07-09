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Walace için 6 milyon euro

Walace için 6 milyon euro

Bild Gazetesi, Hannover 96’nın ön liberosu için Beşiktaş’ın 6 milyon euro önerdiğini bildirdi. Brezilyalı oyuncuya Dinamo Moskova ve Deportivo da talip ancak oyuncunun Siyah-Beyazlılar’ı tercih etmesi bekleniyor.

AKŞAM

TRANSFERİN sessiz kulübü Beşiktaş için bomba haber Almanya’dan geldi. Bild Gazetesi’nin özel haberine göre; Siyah-Beyazlılar küme düşen Hannover 96’dan ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Walace’ı transfer etmek için girişimlerine başladı. İspanya’dan Deportivo Alaves ve Rusya’dan Dinamo Moskova’nın da talip olduğu oyuncunun fiyatının 6 milyon euroya kadar yükseldiği ve Beşiktaş’ın ipi göğüslemeye yakın olduğu bildirildi. Hannover 96’nın ise oyuncuyu satmak için istediği ücretin 8 milyon euro olduğu vurgulandı.

ATİBA’NIN ALTERNATiFi OLACAK

2016 yılında Brezilya Milli Takımı’yla Olimpiyat Şampiyonu olan Walace’ın 1 yıl sonra Hannover 96’ya transfer olduğu hatırlatılan haberde, “Aşağı Saksonya ekibinin küme düşmesinden sonra gelirleri azaldı. Mali disiplini sağlamak için yıldız oyuncusunu satmak ve problemleri hafifletmek istiyor” denildi. Geçen sezon Bundesliga’da 26 maç oynayan 24 yaşındaki oyuncu 1 gol ve 1 asistlik performansıyla takıma katkıda bulundu. Beşiktaş oyuncuyu transfer ederse Atiba’nın alternatifi olacak.

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