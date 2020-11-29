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aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 16:22
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Vural ailesinden sevindirici haber geldi

Vural ailesinden sevindirici haber geldi

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Koronavirüs sebebiyle entübe şekilde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi.

Vural ailesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor."

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