Vural ailesinden sevindirici haber geldi

Koronavirüs sebebiyle entübe şekilde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi.

Vural ailesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor."