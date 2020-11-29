Vural ailesinden sevindirici haber geldi

Vural ailesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor."
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını duyurdu.
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.
Ersun Yanal, takımı Antalyaspor'un Erzurumspor karşısında aldığı beraberliği değerlendirdi.
Koronavirüs sebebiyle entübe şekilde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi.
Kayserispor maçında beklenmedik puan kaybı yaşayan Galatasaray'da rakamlar bu kez tabelaya da yansıdı.