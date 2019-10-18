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Vormer, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

Vormer, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan karşılaşma sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Hollandalı futbolcu Ruud Vormer'a 3 maç men cezası verildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

Mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Club Brugge'ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer, 3 maç men cezası aldı. Söz konusu eylemi nedeniyle maç sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Hollandalı oyuncunun cezası, böylece 1'den 3 maça çıkarıldı.

Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.

UEFA, maçın normal saatinden geç başlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Real Madrid'e ise ceza vermedi.

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