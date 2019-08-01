Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu

Adana Demirspor yaptığı açıklamada ''Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır.'' ifadelerine yer verdi.
Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktıkları Olimpija Ljubljana maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde 2. tur eleme maçında, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana’yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
Slovak basını, Malcom'un transferinin ardından oynama fırsatı azalacak olan Zenit'in Slovak kanat futbolcusu Robert Mak ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini iddia ederken futbolcunun menajeri Juraj Venglos'tan flaş açıklamalar geldi.
Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Salzburg kampına damga
Adana Demirspor, Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıkladı.
Teknik direktör Fatih Terim’in adı Galatasaray’la anılan Victor Wanyama’yı istemediği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Kenyalı ön liberoyu sakatlık problemlerinden dolayı reddetti.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.