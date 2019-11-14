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  3. Volkan Demirel'in İtalya'da takip ettiği isim ortaya çıktı: Rafael Toloi

Volkan Demirel'in İtalya'da takip ettiği isim ortaya çıktı: Rafael Toloi

Volkan Demirel'in İtalya'da takip ettiği isim ortaya çıktı: Rafael Toloi

İtalya’da Sampdoria-Atalanta maçını izleyen Volkan Demirel, Atalanta’nın Brezilyalı stoperi Rafael Toloi için not tuttu. Atalanta'da son sezonunu geçiren 29 yaşındaki Toloi için yakın zamanda resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe hem devre arasında hem de sezon sonunda kadroya katılacak oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Sampdoria- Atalanta maçını izleyen Yanal'ın yardımcısı Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi.

RAFAEL TOLOI GEÇER NOT ALDI...

Atalanta'nın Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki banko oyuncularından birisi olan Toloi için Volkan Demirel'in olumlu rapor verdiği ve kısa sürede girişimlerin başlayacağı öğrenrildi.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Toloi, Atalanta'da son sezonunu yaşasa da devre arasında transferi zor görünüyor. Çünkü hem takımın direkt oyuncusu olması hem de Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde olması işi zorlaştırıyor.

OCAK'TA ZOR HEDEF SEZON SONU

Sarı-lacivertli kurmaylar Toloi'yi en azından önümüzdeki sezon için kadroya katmak istiyor. 29 yaşında, 1.85 boyunda olan Toloi, 19 kez Brezilya U-20 takımının da forması giymiş bir isim.,

(Takvim)


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