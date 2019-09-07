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  3. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu

Volkan Demirel hem mentörlük yapacak hem de transferde oyuncu izleyecek. Gerekli evrakları henüz alamadığı için kulübede oturamayacak olan Demirel, buna rağmen önemli sorumluluklar üstlenecek ve teknik heyetin yükünü hafifletecek.

Fenerbahçe'de futbola veda eder etmez teknik heyete dahil olan Volkan Demirel, yeni görevinde oldukça fazla sorumluluk üstlenecek. Sarılacivertli efsanenin henüz gerekli belgeleri alamadığı için bu sezon kulübede oturmayacağı ancak hem Samandıra'da hem de dış görevlerde teknik heyetin yükünü hafifleteceği öğrenildi.

Oyunculara mentörlük yapacak olan Demirel, ayrıca scout ekibi dışında takip edilen isimleri izleyecek. Deplasmanlarda da takımla beraber giderek futbolcularla birebir iletişim kuracak. Volkan Demirel, gelecek yıllarda önce antrenör ardından teknik direktör veya spor yöneticisi olarak Fenerbahçe'de görev alacak. Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edecek.

Maç ayarında idman temposu

Milli araya rağmen Fenerbahçe'de antrenmanların temposu oldukça yüksek. Bu durumdan son derece memnun olan teknik heyet üyeleri, "Bizim idmandaki tempomuzu maçta yakalayamayacak olan Süper Lig takımları var. Takım genel olarak yüzde 80 performansa ulaştı. Alanya maçı itibarıyla tek eksiğimiz Hasan Ali olacak. Yolumuzda çok daha güçlü ilerleyeceğiz" dediler.

(Sabah)

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