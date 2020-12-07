Volkan Demirel'den hakem Ali Palabıyık'a gönderme

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini koruyan, futbolu bıraktıktan sonra ise Sarı-Lacivertli ekibin teknik kadrosunda yer alan Volkan Demirel, olaylı Denizlispor maçının ardından yaptığı paylaşımda göndermede bulundu.
90+8+3
Volkan Demirel, 90+8+3 puan yazıp karşılaşmanın uzatma süresine dikkat çekerek maçın hakemi Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yer alan Volkan Demirel, deplasmanda 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.