Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Volkan Demirel'den Hadergjonaj'a geçer not!

Volkan Demirel'den Hadergjonaj'a geçer not!

Volkan Demirel'den Hadergjonaj'a geçer not!

Volkan Demirel, Adı Fenerbahçe ile anılan Florent Hadergjonaj'ı izledi ve oyuncu hakkında olumlu rapor verdi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Florent Hadergjonaj ile ilgili raporu Volkan Demirel hazırladı.

Demirel, Kosova'nın Karadağ'yla oynadığı maçta izlediği 25 yaşındaki sağ beki beğendi. İngiltere Championship'te Huddersfield forması giyen Hadergionaj, Muriqi'in de yakın markajında. Kosovalı golcü, vatandaşına Fenerbahçe hakkında bilgi veriyor.

Chelsea taraftarları, Victor Moses'ın üzerini çizdi. Mavilerin bir buçuk yıllığına Fenerbahçe'ye kiraladığı Nijeryalı yıldızın sezon sonunda geri döneceğine dair iddialara taraftarlardan sert tepki geldi.

Moses'ı Stamford Bridge'de görmek istemediklerini belirten taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu. Fenerbahçe'nin de Moses'la devam etme niyeti yok.

(Türkiye)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saat kavgası büyüdü! Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi
Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı!
Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>Havanın içinde en çok bulunan gaz hangisidir? Yollarda, üstüne ışık vurduğu zaman parlayan trafik

İlk Osmanlı Kanunnamesini Hangi Padişah Düzenlemiştir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu