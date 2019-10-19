Volkan Demirel'den Hadergjonaj'a geçer not!

Adı Fenerbahçe ile anılan Florent Hadergjonaj ile ilgili raporu Volkan Demirel hazırladı.

Demirel, Kosova'nın Karadağ'yla oynadığı maçta izlediği 25 yaşındaki sağ beki beğendi. İngiltere Championship'te Huddersfield forması giyen Hadergionaj, Muriqi'in de yakın markajında. Kosovalı golcü, vatandaşına Fenerbahçe hakkında bilgi veriyor.

Chelsea taraftarları, Victor Moses'ın üzerini çizdi. Mavilerin bir buçuk yıllığına Fenerbahçe'ye kiraladığı Nijeryalı yıldızın sezon sonunda geri döneceğine dair iddialara taraftarlardan sert tepki geldi.

Moses'ı Stamford Bridge'de görmek istemediklerini belirten taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu. Fenerbahçe'nin de Moses'la devam etme niyeti yok.

(Türkiye)