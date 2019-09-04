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  3. Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında görev yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Ersun Yanal ve diğer antrenörlerle bir araya gelen Volkan Demirel daha sonra yeni transfer Luiz Gustavo'yu karşıladı.

Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, idari menajer Volkan Ballı ile tesisleri gezdi.

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