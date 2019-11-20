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  3. Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni sol bekini buldu: Dimitrios Giannoulis

Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni sol bekini buldu: Dimitrios Giannoulis

Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni sol bekini buldu: Dimitrios Giannoulis

Yunanistan-Finlandiya maçını takip eden Volkan Demirel’in, Yunan oyuncu Giannoulis’i takip ettiği ortaya çıktı. Volkan’ın 24 yaşındaki sol bek için olumlu notlar tuttuğu öğrenildi.

HASAN Ali Kaldırım’a alternatif bir sol bek arayan Fenerbahçe, o ismi Yunanistan’da buldu; Dimitrios Giannoulis... PAOK forması giyen 24 yaşındaki oyunc uyu canlı gözle izlemek üzere Volkan Demirel görevlendirildi. Pazartesi günü Atina’ya giden Volkan, Yunanistan ile Finlandiya arasındaki EURO2020 grup eleme maçını izledi. Burada Giannoulis için bol bol not tutan tecrübeli futbol adamının, teknik direktör Ersun Yanal’a olumlu not verdiği öğrenildi.

PUKKİ’YE HAYRAN KALDI

VOLKAN’IN ayrıca Fin golcü Pukki’ye de hayran kaldığı belirtildi. Vedat Muriç’in satılması halinde 29 yaşındaki golcünün takıma kazandırılabileceğini belirten Volkan’ın, “Çok iyi bir golcü. Pozisyon almasını ve ceza sahası içinde ne yapması gerektiğini iyi biliyor” dediği belirtildi. Ersun Yanal’ın da Pukki için detaylı bir analiz istediği kaydedildi. Pukki, halen Norwich City’de forma giyiyor.

(Güneş)


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