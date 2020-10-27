Volkan Demirel, 39. yaşını İznik'te kutladı

Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…