Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7765
  • 6,5699
  • 261.566
  • 95.479
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Volkan Demirel 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Volkan Demirel 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Volkan Demirel 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Sarı-Lacivertli Yönetim, Volkan Demirel ile 1 yıl daha devam etme kararı vardı. Geçtiğimiz sezon 2 milyon euro kazanan Volkan ücretinde ise indirime gidiyor.

AKŞAM

VOLKAN Demirel 1 yıl daha F. Bahçe’de. Başkan Ali Koç önderliğindeki yönetim kurulu, mukavelesi 30 Haziran’da bitecek olan 37 yaşındaki fi le bekçisiyle devam etme kararı aldı. Tecrübeli eldiven 2002- 03 sezonu başında Kartalspor’dan geldiği F.Bahçe’de tam 17 sezonu geride bıraktı ve Kanarya’da 18. sezonuna girecek. Volkan’ın, Emre Belözoğlu ile birlikte takımda hem ağabeylik hem de liderlik rolünü üstlenecek. 600 maçta görev alan ve 27 Ekim’de 38 yaşına girecek olan Volkan, F.Bahçe’de 5 kez lig şampiyonluğu yaşarken Türkiye Kupası’nı iki kez kaldırdı ve 3 kez de Süper Kupa zaferini tattı. 

KAMENİ AYRILACAK

F.Bahçe geçtiğimiz sezon Volkan’a yıllık 2 milyon euro garanti ücret vermişti. Deneyimli ismin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertiler’in şu anda kadrosunda bulanan 5 kaleciye toplam 3 milyon 950 bin euro ücret veriyor. 2 milyon euro alan Kameni ile yolların ayrılması planlanıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ben yandım oğlun yanmasın'
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Gençlik sırrı ortaya çıktı: Damardan güzellik
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
<p>Kadın hastalarda çok nadir rastlanan ‘ağaç adam sendromu’na HPV’nin (Human Papilloma Virüsü) şeki

Bangladeşli ´Ağaç Adam´ Ellerinin Kesilmesini İstedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Otomotivin yolculuğu bu müzede: Anadolu Arabaları Müzesi