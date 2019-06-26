Volkan Demirel 1 yıl daha Fenerbahçe'de

AKŞAM

VOLKAN Demirel 1 yıl daha F. Bahçe’de. Başkan Ali Koç önderliğindeki yönetim kurulu, mukavelesi 30 Haziran’da bitecek olan 37 yaşındaki fi le bekçisiyle devam etme kararı aldı. Tecrübeli eldiven 2002- 03 sezonu başında Kartalspor’dan geldiği F.Bahçe’de tam 17 sezonu geride bıraktı ve Kanarya’da 18. sezonuna girecek. Volkan’ın, Emre Belözoğlu ile birlikte takımda hem ağabeylik hem de liderlik rolünü üstlenecek. 600 maçta görev alan ve 27 Ekim’de 38 yaşına girecek olan Volkan, F.Bahçe’de 5 kez lig şampiyonluğu yaşarken Türkiye Kupası’nı iki kez kaldırdı ve 3 kez de Süper Kupa zaferini tattı.

KAMENİ AYRILACAK

F.Bahçe geçtiğimiz sezon Volkan’a yıllık 2 milyon euro garanti ücret vermişti. Deneyimli ismin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertiler’in şu anda kadrosunda bulanan 5 kaleciye toplam 3 milyon 950 bin euro ücret veriyor. 2 milyon euro alan Kameni ile yolların ayrılması planlanıyor.