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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 18:20
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 18:21

Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama

Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama

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Sezon sonunda Loris Karius'un kiralık kontratının bitecek olması nedeniyle yeni kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'de yedek kalan Volkan Babacan ile anlaştığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine 31 yaşındaki kalecinin menajeri Ahmet Bulut açıklama yaptı.

Ahmet Bulut, Volkan Babacan ile ilgili olarak NTV'ye yaptığı açıklamada, tecrübeli kalecinin Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğunu hatırlatırken "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımı ile kontratı devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transferin olması için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler arasında da böyle bir anlaşma olsaydı, bilgisi bize de verilirdi" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'de kaleyi Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan, geçen sezon 5, bu sezon ise 4 karşılaşmada görev yaptı.

(NTV)

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