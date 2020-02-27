Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama

Ahmet Bulut, Volkan Babacan ile ilgili olarak NTV'ye yaptığı açıklamada, tecrübeli kalecinin Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğunu hatırlatırken "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımı ile kontratı devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transferin olması için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler arasında da böyle bir anlaşma olsaydı, bilgisi bize de verilirdi" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir'de kaleyi Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan, geçen sezon 5, bu sezon ise 4 karşılaşmada görev yaptı.
(NTV)
PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından kararlarını açıkladı.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı ile ilgili yaptığı yeni başvuruyu, "usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından oy birliğiliyle" reddettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası bugün teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.
Sezon sonunda Loris Karius'un kiralık kontratının bitecek olması nedeniyle yeni kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'de yedek kalan Volkan Babacan ile anlaştığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine 31 yaşındaki kalecinin menajeri Ahmet Bulut açıklama yaptı.
Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.
Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de derbinin etkileri devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle biten karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı. İşte detaylar...
İtalya'da Koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Virüs bu kez sahaya sıçradı. İtalya Serie C takımlarından Pianese'de oynayan bir futbolcunun koronavirüs kaptığı açıklandı.