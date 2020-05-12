Voleybol & basketbol iptal

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aksine TBF ve TVF sezonları sonlandırdığını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu, kadınlar ile erkeklerde beyaz sezon ilan etti. Dört ligde de şampiyon yok.

AKŞAM

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Türkiye Erkekler Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi dün iptal edildi. İki federasyon da ‘beyaz sezon’ ilan etti. Basketbolda hiç bir takım şampiyon ilan edilmedi. Küme düşme ve alt ligden Süper Lig’e çıkma olmayacak. Voleybolda da ne kadınlarda ne de erkeklerde hiç bir takıma şampiyonluk verilmedi. Sultanlar ve Efeler Ligi’nde küme düşme olmayacak ancak alt ligden 4 takım bir üst lige alınacak.

SAĞLIKLI ADIM ATMAK İSTEDİK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu aldıkları kararı şu sözlerle açıkladı: “Tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. 1.5 aylık süreci kurtarmak yerine, önümüzdeki birkaç yılı kurtarmaya yönelik daha sağlıklı adımlar atmaya karar verdik. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir. 2019/20 sezonu oynanmamış sayılacak. Şampiyon ve düşen takımlar olmayacak. Erkekler Ligi’nde 16 takımın 13’ü, Kadınlar Ligi’nde ise 13 takımın 11’i ligin oynanmaması yönünde karar belirtmiştir. İnşallah bu karar Türk basketbolu için hayırlara vesile olur.”

‘SEYİRCİSİZ’ DEDİK AMA OLMADI

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da sezonu iptal ettiklerini şu sözlerle duyurdu: “Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Şampiyon ilan etmiyoruz. Koronavirüs salgını bütün dünyayı etkisi altına aldı. Bu süreç içinde TVF olarak liglerin seyircisiz oynanmasına karar verip ardından ligleri iptal ettik. En alt ligde bütün maçları bitirmiştik. 1. Lig’de final etabı kalmıştı. En üst ligde de 1. etap bitmişti. Mücbir sebepleri göz önünde bulundurduk. Önümüzde şampiyonalar var. Ligi bu şekilde tescil ediyoruz.”

SAĞLK DAHA DEĞERLİ

TBF’nin ligleri iptal etmesinin ardından A.Efes’ten açıklama geldi. Ligde lider olan LacivertBeyazlılar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes için halkımızın sağlığı, şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir.”

EYLÜLDE BAŞLAYACAK

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni sezonu erkene çekeceklerini açıkladı. Üstündağ, ekim ayı yerine 2020-21 sezonunu eylül ayında başlatmayı planladıklarını vurguladı.

VAKIF ŞAMPİYONLUK İSTEDİ

TVF’nin ligleri iptal etmesinin ardından bir tepki de VakıfBank’tan geldi. Ligde lider durumdaki Sarı-Siyahlılar, şampiyon ilan edilmelerini federasyondan istedi ancak, TVF yönetimi bunu kabul etmedi. Öte yandan Fenerbhçe, basketbol ve voleybol liglerinin iptal edilmesinin ardından twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklar, kupalardan önemlidir!”