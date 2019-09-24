Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'yı protesto ederken Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı
Beşiktaş'ın Başakşehir maçında geriye düşmesinin ardından Vodafone Park'ı dolduran taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti.
Taraftarlar, yenilen golün ardından önce ''Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?'' tezahüratında bulundu.
Ardından Beşiktaş taraftarları, gürültülü bir şekilde ''Sergen Yalçın'' şeklinde bağırdılar. Öte yandan Fikret Orman'a da istifa çağrısı yapıldı.
SEZON BAŞINDA İSMİ GEÇMİŞTİ
Sezon başında da ismi Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'u çalıştırıyor.