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Vodafone Park'ta Sergen Yalçın çılgınlığı

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın çılgınlığı

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın'a yönelik uzun süre tezhürat yaptı. Soyunma odasından geri dönen Sergen Yalçın önce tribünleri selamladı, sonra ise flaş bir açıklama yaptı.

Sergen Yalçın yaşananlarla ilgili "Yıllarca Beşiktaş'ta oynadım. Bu tezahüratlar insanı duygulandırıyor. Onlara teşekkür ederim. Demek ki bir iz bırakmışız." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş ile adı geçmesien de değinen Sergen Yalçın "Bu tezahüratları teknik direktörlükle bağdaştırmayalım." diye konuştu."

Sergen Yalçın ayrıca "Beşiktaş'tan bir teklif almadım. Somut bir teklif ya da başka bir şey olmadığı için bu iddialarla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum." açıklamasını yaptı.

“Sizi isteyen Beşiktaş taraftarına ne mesaj vermek istersiniz?” soruna ise “Bir gün kavuşacağız." diye yanıt verdi.

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