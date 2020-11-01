Vodafone Park'ta 239 gün sonra taraftar desteği

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu.
Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah-beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi.
Vodafone Park tribünlerine ayrıca Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı "İki devlet tek millet" ve "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar yer aldı.
Karşılaşma öncesi vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi resmileşen Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat konusunda sıkıntılar yaşanan Ömer Faruk Beyaz'ı ikna edecek. Belözoğlu, 19. transferini genç futbolcuya imza attırarak yapacak.
Kasımpaşa yenilgisi bardağı taşırdı. Trabzonspor yönetimi İngiliz teknik adamla yollarını ayırdı. Fırtına'da ilk aday ise Şota Arveladze.
Dövüş kariyerini sonlandırdığını açıklayan Khabib Nurmagomedov, İslam karşıtı açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vurdu.
İngiltere Premier Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Everton, Newcastle United maçında yenilmekten kurtulamadı. Cenk Tosun'un dönüş maçında sahadan 2-1 yenik ayrılan Everton, liderliği ise Liverpool'a kaptırdı.
Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio, 3-2 geriye düştüğü Torino deplasmanında uzatmalarda attığı 2 golle 4-3 kazandı. Muriqi, ilk 11 başladığı karılaşmada yerini 57. dakikada Ciro Immobile'e bıraktı.