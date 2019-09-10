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  3. Vodafone Park'ın çimlerinde bakım ve sıkılaştırma işlemleri başladı

Vodafone Park'ın çimlerinde bakım ve sıkılaştırma işlemleri başladı

Vodafone Park'ın çimlerinde bakım ve sıkılaştırma işlemleri başladı

Beşiktaş’ın yuvası Vodafone Park'ın zeminindeki bozulmalar A Milli Takım'ın geçen hafta Andorra'yla oynadığı karşılaşmada dikkatlerden kaçmamıştı. Milli maçın ardından Siyah-Beyazlılar, çimlerde bakım ve sıkılaştırma işlemlerine başladı. Şenol Güneş de zeminin iyi olmadığını ifade etmişti.

Sahanın, ligde 5. haftada Trabzonspor'la oynanacak lig mücadelesine kadar daha iyi duruma gelmesi bekleniyor.

Başkan Fikret Orman'ın, sahanın durumuyla bizzat ilgilendiği öğrenildi.

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