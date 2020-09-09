Vodafone İstanbul Yarı Maratonu çevre için koşulacak

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ve Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu olan Vodafone İstanbul Sanal Yarı Maratonu’nun basın toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz. Madalyalar, e-atıkların işlenmesi sonucu elde edilen yaklaşık 1.6 ton alaşım kullanılarak hazırlandı. Bu sayede, 1.8 kg karbon emisyon salınımı engellendi, 2.000 ağacın kesilmesi önlendi. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak."
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
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