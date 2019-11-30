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Vladimir Petkovic: Türklerle oynamak keyifli olacak

Vladimir Petkovic: Türklerle oynamak keyifli olacak

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin takımını gençleştirdiğini söyleyen Petkovic, "Türkiye ile aynı grupta yer aldığımız için mutluyum. Takımı değiştirdiler ve iyi oynamaya başladılar. Türklerle oynamak keyifli olacak. Aynı zamanda da çok zor olacak. Ama kazanma şansımız var" ifadelerini kullandı.


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