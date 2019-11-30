Vladimir Petkovic: Türklerle oynamak keyifli olacak

Türkiye'nin takımını gençleştirdiğini söyleyen Petkovic, "Türkiye ile aynı grupta yer aldığımız için mutluyum. Takımı değiştirdiler ve iyi oynamaya başladılar. Türklerle oynamak keyifli olacak. Aynı zamanda da çok zor olacak. Ama kazanma şansımız var" ifadelerini kullandı.