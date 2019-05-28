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28 Mayıs 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:00

Vizesini aldı MHK'yi bekliyor

Vizesini aldı MHK'yi bekliyor

2016 Şubat’ında lisansı askıya alınan Deniz Ateş Bitnel, vizesini yeniledi. 37 yaşındaki hakem, MHK’nin yeni sezondaki hakem listesini bekliyor...

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

21 Şubat 2016’da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası hakemlik lisansı askıya alınan Deniz Ateş Bitnel, yeni sezon için hakemlik vizesini yeniledi. Bitnel, vize için gereken tüm koşu testlerini de başarıyla geçti. Sağlık raporu da alan 37 yaşındaki deneyimli isim Merkez Hakem Kurulu’nun yeni sezon ile ilgili kararlarını beklemeye geçti.  Bitnel’in kendisine açılan tüm soruşturmalardan da aklandığı öğrenildi.

MHK DEĞİŞMEYEBİLİR

1 Haziran’da TFF seçimi yapılacak. Nihat Özdemir’in başkanlık koltuğuna oturması büyük bir olasılık olarak görünüyor. Özdemir’in kurullarda yapacağı değişimler merakla bekleniyor. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nun değişmeyeceği yönünde haberler geliyor. MHK Yönetiminin içerisinde bazı değişiklerin yapılması da bekleniyor. Çalışmalar devam ediyor.

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