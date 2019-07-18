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Vitor Hugo'ya 4.5 milyon

Vitor Hugo'ya 4.5 milyon

Bu sezon İtalyan ekibine 500 bin euroluk kiralama ücreti ödeyecek olan Beşiktaş, sezon sonunda 4.5 milyon euroluk opsiyonunu kullanacak...

AKŞAM

TYLER Boyd’la ilk transfer bombasını patlatan Beşiktaş, stopere de uzun süredir gündeminde olan Vitor Hugo’yu getirdi. İtalyan basını, 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla Beşiktaş arasındaki anlaşmanın detaylarını da ortaya koydu. Buna göre; Beşiktaş bu sezon için İtalyan ekibi Fiorentina’ya 500 bin euro kiralama ücreti ödeyecek. Sezon sonunda ise Siyah-Beyazlılar, Ljajic’te olduğu gibi mecburi opsiyonla 4.5 milyon euro daha ödeyerek oyuncunun tapusunu alacak. Brezilyalı stoper ise Beşiktaş’tan her sezon 1.5 milyon euro kazancak. Hugo’yla yapılacak anlaşmanın ise 3 yıllık olduğu kaydedildi. 

7 SARI, 1 KEZ DE KIRMIZI GÖRDÜ 

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği Brezilyalı Vitor Hugo’nun alınmasından sonra Beşiktaş’ın stopere başka bir takviye yapmayacağı da vurgulandı. Kadroda düşünülmeyen Enzo Roco ve Mirin’in ise kiraya verilmesi ya da satılması planlanıyor. Geçen sezon Fiorentina formasıyla Seri A’da 30 karşılaşmaya çıkan Vitor Hugo, bu karşılaşmalarda 2 de asist yapmayı başardı. 7 kez sarı kartla cezalandırılan oyuncu 1 kez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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