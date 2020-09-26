Vitor Hugo'da son perde

AKŞAM

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Vitor Hugo için son kez masaya oturacak.

Brezilya haber sitesi uol.com.br, Trabzonspor’un gündeminde olan Vitor Hugo için tarafların bugün son kez bir araya geleceğini duyurdu. Palmeiras’ta forma giyen 29 yaşındaki stoper için Trabzonspor’un son fiyat olarak 4 milyon euro önerdiği de belirtildi.

