Vitor Hugo Trabzonspor için geliyor

Sabah

Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo geliyor.

Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo bugün 15.30'da İstanbul'da olacak. Hugo burada da bir süre dinlendikten sonra akşam saatlerinde Trabzon'da olacak.

Bordo-mavili kulüp, Palmeras'tan transfer ettiği 29 yaşındaki stoperle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu arada Trabzonspor, yeni transferlerine yarın imza töreni düzenleyecek.

Trabzon'un Hugo için Palmeras'a 3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

1991 doğumlu 1.87 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maçta oynadı.