Vitor Hugo Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo bugün 15.30'da İstanbul'da olacak. Hugo burada da bir süre dinlendikten sonra akşam saatlerinde Trabzon'da olacak.
Bordo-mavili kulüp, Palmeras'tan transfer ettiği 29 yaşındaki stoperle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu arada Trabzonspor, yeni transferlerine yarın imza töreni düzenleyecek.
Trabzon'un Hugo için Palmeras'a 3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
1991 doğumlu 1.87 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maçta oynadı.
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo geliyor.
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