Vitor Hugo ile el sıkışan Trabzonspor, Palmeiras'la da anlaşmak üzere

Trabzonspor'da Samsunspor karşılaşması stoper eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bordo-mavililer birçok adayla görüşüyor. Chelsea'den Ethan Ampadu ve Malang Sarr'ın da bulunduğu listede Palmeiras'lı Vitor Hugo için temaslar sıklaştı. Karadeniz temsilcisi, Palmeiras'ta sürekli yedek bırakılan 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde yeni bir soluk isteyen Hugo da kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.
İLK FORMÜL KİRALAMA
Bordo-mavililer, Vitor Hugo'ya olan ilgisini ilk gösterdiğinde Palmeiras oyuncuyu ancak satabileceklerini iletmişti ancak kapıyı 5 milyon euro'dan açmaları üzerine Trabzonsporlu idareciler transferde geri adım atmıştı. Bu aşamada devreye giren Vitor Hugo oynamadığı yerde kalmak istemediğini belirtirken kiralık formülü doğdu. Karadeniz temsilcisi, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Eddie Newton da transferin bir an önce bitmesini istiyor.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.
Teknik direktör Fatih Terim, Kenan transferinde ısrarcı. Hücum opsiyonlarını güçlendirmek isteyen tecrübeli hoca, milli oyuncunun takıma katılmasını çok istiyor.
2019-20 sezonunun flaş ekibi Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, adı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Youssef Bennasser ile anlaşmak üzere. Sivasspor transferin resmiyete dökülmesi için orta saha oyuncusunun Monaco'dan ayrılmasını bekliyor.