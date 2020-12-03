Vitor Hugo iddialı

Trabzonspor'un Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo, dün açıklamalarda bulundu: “Trabzonspor’un hedefi her zaman en üstte, en tepede olmak. Takımın adının büyüklüğünün bilincindeyiz. Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan kurtulup bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz. Geçen sene bu takım son anda ligi ikincilikle bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı kazandı. Hâlâ Süper Kupa’yı kazanma şansı devam ediyor. Doğrusu ne kadar büyük takıma geldiğimin, ne kadar önemli yerde olduğumun farkındayım. Kulübün beni buraya getirirken yaptığı fedakârlıkların bilincindeyim. Ben de saha içinde gösterdiğim performansla kulübün bana yaptığı fedakârlığın karşılığını vermek istiyorum. Takım savunmasının düzelmesinde hocamızın çok büyük faydası oldu. Türkiye’den daha önce de teklif almıştım ancak o dönem İtalya’yı seçtim. Her maç kendimi daha iyi hissediyorum. Hedefi miz kazanarak devam etmek.”
"EN İYİ YERDE OLACAĞIZ"
Öte yandan Trabzonsporlu Flavio, Brezilya basınından “uol.com.br”ye konuştu: “Trabzon’un hedefi geçen sezon olduğu gibi zirvede mücadele etmek. Ligin başındayız ve en iyi yerde olacağız. Gol yemeden maç kazanmak da bize güven veriyor.”
FIRTINA BİLENİYOR
Oynadığı son 2 maçtan 6 puan çıkaran Trabzon, Sivas hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.
ÇİMŞİR ERZURUM'DA
BB Erzurum'a imza atan Hüseyin Çimşir, “1.5 yıllığına anlaştım. İlk hedef küme düşme noktasından uzaklaşmak. Daha sonrasında adım adım ilerleyerek orta sıralarda konumlanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
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