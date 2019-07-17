Beşiktaş, Vitor Hugo'yu 300 bin Euro karşılığında Fiorentina'dan kiraladı

Beşiktaş, Vitor Hugo için Fiorentina Kulübü ile 300 bin Euro kiralama konusunda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki stopere de 1 sezonluk 700 bin Euro ödenecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vitor Hugo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın kiralama için Fiorentina Kulübü'ne 300 bin Euro ödeyeceği ifade edildi. Brezilyalı futbolcu ise bir sezon için 700 bin euro alacak.