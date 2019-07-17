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  3. Beşiktaş, Vitor Hugo'yu 300 bin Euro karşılığında Fiorentina'dan kiraladı

Beşiktaş, Vitor Hugo'yu 300 bin Euro karşılığında Fiorentina'dan kiraladı

Beşiktaş, Vitor Hugo'yu 300 bin Euro karşılığında Fiorentina'dan kiraladı

Transferde atağa kalkan Beşiktaş’ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar bir süredir peşinde olduğu Vitor Hugo’nun işini bitirdi. Fiorentina ile 300 bin Euro kiralama bedeli karşılığında anlaşma sağlanırken başarılı stopere de yıllık 700 bin Euro ödenecek.

Beşiktaş, Vitor Hugo için Fiorentina Kulübü ile 300 bin Euro kiralama konusunda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki stopere de 1 sezonluk 700 bin Euro ödenecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vitor Hugo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın kiralama için Fiorentina Kulübü'ne 300 bin Euro ödeyeceği ifade edildi. Brezilyalı futbolcu ise bir sezon için 700 bin euro alacak.

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