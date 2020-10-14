Vitor Hugo Başakşehir maçını iple çekiyor

İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...