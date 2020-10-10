  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Vitor Hugo: 3 büyüklerden teklif aldım

Vitor Hugo: 3 büyüklerden teklif aldım

Paylaş

Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, bordo-mavili kulübe transfer olma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, BB Erzurumspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.

Bordo-mavili formayı ilk kez giydiği için mutlu olduğunu belirten Hugo, "Trabzonspor gibi büyük bir takımın ilk defa formasını giymek benim için büyük bir gurur oldu." dedi.

İstanbul'un 3 büyük takımından da tepki aldığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Türkiye'den menajerim vasıtasıyla daha önce Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan teklifler aldım. Palmeiras'ta oynarken Trabzonspor'un beni istediğini öğrendim ve kulüp olarak neler yapabileceğini en iyi anlatan kulüp oldu. Transfer sürecim kolay olmadı, kulübümle alakalı sorunlar vardı, bazı şartlar oluşmamıştı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan tatsız prova: 2-1

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Yeni transferlerin forma giydiği maçta F.Bahçe 3-2 galip
Yeni transferlerin forma giydiği maçta F.Bahçe 3-2 galip

Yeni transferlerin forma giydiği maçta F.Bahçe 3-2 galip

Kaan Ayhan aday, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Kaan Ayhan aday, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Kaan Ayhan aday, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi
Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi

Marcao'dan milli futbolcumuza tokat iddiası! Açıklama geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak
Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak

Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak

Forvet takviyesi için yaz transfer döneminin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan Nikola Kalinic'in Siyah-Beyazlılara transferinin neden yattığı ortaya çıktı! Hırvat golcü 2,5 milyon euro maaşa ek olarak; 1,5 milyon euro imza parası, maç başı 3 bin euro, 10'un üzeri her gole 5 bin euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro, Türkiye Kupası şampiyonluğu için 500 bin euro, 5 business uçak bileti, ev, telefon ve iki özel araç talep ettiği ortaya çıktı.

Sadık: Formayı almak için fırsat bekliyorum
Sadık: Formayı almak için fırsat bekliyorum

Sadık: Formayı almak için fırsat bekliyorum

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar, 3-2 sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'Geçen seneki Mert Hakan'ı izlettireceğim'
'Geçen seneki Mert Hakan'ı izlettireceğim'

'Geçen seneki Mert Hakan'ı izlettireceğim'

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında 1 gol kaydeden sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'3 büyüklerden teklif aldım'
'3 büyüklerden teklif aldım'

'3 büyüklerden teklif aldım'

Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, bordo-mavili kulübe transfer olma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

VakıfBank SK'dan kız çocuklarına özel şarkı
VakıfBank SK'dan kız çocuklarına özel şarkı

VakıfBank SK'dan kız çocuklarına özel şarkı

VakıfBank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel şarkı yayımladı.

TFF'den yeni seyirci kararı
TFF'den yeni seyirci kararı

TFF'den yeni seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına izin verildiğini açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.