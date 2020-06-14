Visca: 'O sene artık bu sene'

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Alanyaspor'a karşı penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki 9, toplamda da 15. golüne ulaşırken şampiyonluk hasretine de değindi.

AKŞAM

Penaltıdan ikinci golü atan Visca, “Burada 9 senem geçti, çok şeyler başardık. Türkiye’yi 2. vatanım gibi görüyorum. Bu yılın bizim yılımız olmasını istiyoruz. Avrupa’da devam ediyoruz, bir de şampiyonluk istiyorum. Bu sene inşallah olacak” dedi. Mert Günok ise “Kuruluşumuz 2014’ten bu yana şampiyonluk yarışının içindeyiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah zafere ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir, takibini sürdürdü: 2-0