İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimoviç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile corona virüs salgını nedeniyle hastanelere bağış kampanyası başlattı. İsveçli yıldız, 100 bin Euro bağışlarken, bir de açıklama yayınladı.
HERKESİ DESTEĞE DAVET ETTİ
"İtalya her zaman bana çok şey verdi ve şu anda dramatik bir zaman" diye sözlerine başlayan Zlatan İbrahimoviç, "Çok sevdiğim bu ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle beraber çalışan insanlarla hastaneler için bağış toplamaya ve yaymaya karar verdim.
Bu ciddi bir konudur ve sadece video ile değil somut olarak da yardıma ihtiyacımız var. Bu virüsü ortadan yok etmek için meslektaşlarım, tüm profesyonel sporcular büyük bir bağış yapmak isteyenlerin cömertliğine güveniyorum.
Hayatımızı kurtarmak için her gün özverili bir şekilde hastanelerde çalışan doktorlara, hemşirelere gerçekten yardımcı olabiliriz. Çünkü bugün onlar için tezahürata yapıyoruz. Birlikte koronavirüsü yok edelim ve bu maçı kazanalım. Ve unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider" ifadelerini kullandı.
In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020
Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5
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