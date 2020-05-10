Virüs Kartal'a da sıçradı

Beşiktaş'ta yapılan testlerin ardından bir futbolcuda ve bir çalışanda koronavirüse rastlandı. Virüse yakalananlar karantinaya alındı.

AKŞAM

Beşiktaş’ta koronavirüs alarmı... Siyah-Beyazlı kulüpte yapılan testler sonucunda bir futbolcuda ve bir çalışanda Kovid-19’a rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “8 Mayıs Cuma günü, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda Kovid-19 test sonucu pozitif tespit edilmiştir.

TEDAVİ HEMEN BAŞLADI

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlanmıştır.” Bu Beşiktaş’taki ilk koronavirüs vakası oldu… Fenerbahçe de önceki gün yaptığı açıklamada bir çalışanında virüse rastlandığını duyurmuştu. Galatasaray ise tüm herkese test yapıldığını ancak vakaya rastlanmadığını açıklamıştı.

İDMANLAR İPTAL

Beşiktaş, idmanları çarşamba gününe kadar iptal etti. Fenerbahçe’de ise idmanlar salı gününe kadar ertelendi.

EN KÖTÜ OLDUM!

Beşiktaş’ın eski kalecisi Cordoba: “Bir gazeteci bana ‘Dünya Kupası’nın en kötü kalecisi olmak nasıl bir duygu?’ diye bir soru sordu. Çok sinirlendim. Ama ‘En kötü olarak gidiyorsam yanlış yaptım’ cevabını verdim.”

VIDA ŞAKA OLMALI

Liverpool’un Beşiktaş’ın Hırvat yıldızı Vida’yı transfer etmek istediğine dair haberler çıktı. Liverpool taraftarları ise, “Hayır bu bir şaka olmalı” diye yorum yaptı.

BOATENG ABD YOLCUSU

Beşiktaş, bir yıldızıyla daha vedalaşıyor. Karius’un sözleşmesini feshetmesinin ardından Siyah-Beyazlılar’ın Boateng’le de yollarını ayırmaya karar verdiği belirtildi. Gana basını Boateng’in ABD’ye gideceğini yazdı.

SÖZLEŞME İSYANI

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: “Bütün dünyada işsizlik hızla yayılırken, milyon dolarlık profesyonel futbolcuları eski normal sözleşmeleri ile korumak doğru değil” diyerek isyan etti.