Virüs Kartal'a da sıçradı

AKŞAM
Beşiktaş’ta koronavirüs alarmı... Siyah-Beyazlı kulüpte yapılan testler sonucunda bir futbolcuda ve bir çalışanda Kovid-19’a rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “8 Mayıs Cuma günü, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda Kovid-19 test sonucu pozitif tespit edilmiştir.
TEDAVİ HEMEN BAŞLADI
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlanmıştır.” Bu Beşiktaş’taki ilk koronavirüs vakası oldu… Fenerbahçe de önceki gün yaptığı açıklamada bir çalışanında virüse rastlandığını duyurmuştu. Galatasaray ise tüm herkese test yapıldığını ancak vakaya rastlanmadığını açıklamıştı.
İDMANLAR İPTAL
Beşiktaş, idmanları çarşamba gününe kadar iptal etti. Fenerbahçe’de ise idmanlar salı gününe kadar ertelendi.
EN KÖTÜ OLDUM!
Beşiktaş’ın eski kalecisi Cordoba: “Bir gazeteci bana ‘Dünya Kupası’nın en kötü kalecisi olmak nasıl bir duygu?’ diye bir soru sordu. Çok sinirlendim. Ama ‘En kötü olarak gidiyorsam yanlış yaptım’ cevabını verdim.”
VIDA ŞAKA OLMALI
Liverpool’un Beşiktaş’ın Hırvat yıldızı Vida’yı transfer etmek istediğine dair haberler çıktı. Liverpool taraftarları ise, “Hayır bu bir şaka olmalı” diye yorum yaptı.
BOATENG ABD YOLCUSU
Beşiktaş, bir yıldızıyla daha vedalaşıyor. Karius’un sözleşmesini feshetmesinin ardından Siyah-Beyazlılar’ın Boateng’le de yollarını ayırmaya karar verdiği belirtildi. Gana basını Boateng’in ABD’ye gideceğini yazdı.
SÖZLEŞME İSYANI
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: “Bütün dünyada işsizlik hızla yayılırken, milyon dolarlık profesyonel futbolcuları eski normal sözleşmeleri ile korumak doğru değil” diyerek isyan etti.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
Radamel Falcao'nun annesi Juana, oğlunu yere göğe koyamadı: “Falcao, Tanrı tarafından Kolombiyalılar'a verilen büyük bir ödüldür. Ülkemin insanlarının onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Onunla her zaman gurur duydum ve duyacağım.”
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adamla kısa süre içinde üç yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.
Beşiktaş'ta yapılan testlerin ardından bir futbolcuda ve bir çalışanda koronavirüse rastlandı. Virüse yakalananlar karantinaya alındı.
Mesut Özil'in menajeri avukat Erkut Söğün, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından açıklama yaptı.
Galatasaray'dan bonuslar hariç senelik 3 milyon 350 bin euro kazanan Younes Belhanda, kendisine yapılan maaş indirimini kabul etmedi.
İngiltere Premier Lig'in akıbetini büyük oranda belirleyecek toplantı yarın yapılacak. Futbolun bütün paydaşlarının bir araya geleceği görüşmede sezonun geri kalan bölümü için elde edilmesi muhtemel 762 milyon poundluk yayın gelirinin nasıl kurtarılacağı ilk konu.