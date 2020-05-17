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aksam.com.tr
  • 17 Mayıs 2020 Pazar 08:00
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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 08:00

Virüs çıksa da devam

Virüs çıksa da devam

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UEFA Başkanı Ceferin: “Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Almanya durdurulmasını öngörmüyor.”

AKŞAM

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolun devam etmesi konusundaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi ve şu mesajları verdi:

1- Bilim adamlarının tüm kararlarına ve kurallarına saygı duyuyoruz. Kamu sağlığını korumak için müthiş bir sorumlulukları var.

2- Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda bir yetkinliğim yok ama Almanya’nın kurallarına bakıyorum. Çözümleri çok başarılı, adaptif, hedefe yönelik ve liglerin devam etmesini sağlayacak şekilde... Almanya da liglerin aniden durdurulmasını bir formül olarak görmüyor.

3- Liglerin büyük çoğunluğu sahada bitecek. Bu yolu seçmeyenler çeşitli yaptırımlara maruz kalacak.

4- Sıfır risk kesinlikle mümkün değil. Her meslekte risk var.

5- Futbolcuların kaygılarını anlıyorum ama asla boykot kararı alamazlar.

6- Şampiyonlar Ligi maçları ağustos ayında yapılacak ve tamamlanacak.

7- Seyircili maç olursa tribüne gidecek ilk kişi ben olacağım.

12 ÜLKEDE OLMAYABİLİR

Ceferin, UEFA’nın 60’ıncı yıldönümüne istinaden 12 ülkede düzenlenmesi planlanan Euro 2020 için farklı bir formatın gündeme gelebileceğini de kabul etti. Ceferin, turnuvanın 12 şehir ve ülkede oynanmayabileceğini bildirdi. Ceferin, “Prensip olarak aynı şehirlerde kalmak fikrindeyiz ancak 9 şehirde her şey hazır, 3 şehirde hâlâ eksiler var” diye konuştu.

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Virüs çıksa da devam
Virüs çıksa da devam

Virüs çıksa da devam

UEFA Başkanı Ceferin: “Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Almanya durdurulmasını öngörmüyor.”

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