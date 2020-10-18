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aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 23:31
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Virgil Van Dijk'tan kötü haber

Virgil Van Dijk'tan kötü haber

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AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, ameliyat edilecek.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Everton ile dün oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçta kaleci Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası sakatlanan Hollandalı savunma oyuncunun dizinden operasyon geçireceği kaydedildi.

Ameliyatın ardından rehabilitasyon programına girecek 29 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.

Liverpool'a 2018 yılının ocak ayında 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan van Dijk, takımının bütün lig maçlarında forma giydi.

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Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sone eren Göztepe-Fenerbahçe maçı ve Süper Lig'in 5. haftasını değerlendirdi.

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Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.

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Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu mücadeleden gülümseten bir detay paylaştı.

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Göztepe cehpesi de hakeme tepkili

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.

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Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Göztepe maçında bir penaltı yaptırıp bir de gol atarak maça damgasını vuran Serdar Aziz, zorlu mücadeleyi değerlendi.

'Daha farklı olabilirdi'
'Daha farklı olabilirdi'

'Daha farklı olabilirdi'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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