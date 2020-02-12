Virgil Van Dijk yeni maaşıyla birlikte 5 yılda Liverpool'dan tam 60 milyon Euro kazanacak

Oyuncunun maaşında da hatırı sayılır bir düzenlemeye gidilecek. Haftalık 150 bin Euro kazanan Hollandalı yıldızın bu ücreti 180 bin Euro'ya yükseltilecek ve 5 yıl boyunca oyuncu yaklaşık 60 milyon Euro'nun sahibi olacak.
Liverpool böylelikle, Juventus'un oyuncu için getirdiği 180 milyon Euro'luk teklife de kapılarını kapatmış olacak.
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FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'FIFA'lık olabiliriz' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.
A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncudan da açıklama var.
Fenerbahçe dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Kırklarelispor maçına 'Türk futbolu için uyanma zamanı' pankartıyla çıktı. İşte sarı lacivertlilerin bu pankarttan dolayı alması beklenen ceza...