Virgil Van Dijk yeni maaşıyla birlikte 5 yılda Liverpool'dan tam 60 milyon Euro kazanacak

Kulüp 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Van Dijk'a 5 yıllık yeni bir kontrat sunulacağı ifade edildi.

Oyuncunun maaşında da hatırı sayılır bir düzenlemeye gidilecek. Haftalık 150 bin Euro kazanan Hollandalı yıldızın bu ücreti 180 bin Euro'ya yükseltilecek ve 5 yıl boyunca oyuncu yaklaşık 60 milyon Euro'nun sahibi olacak.

Liverpool böylelikle, Juventus'un oyuncu için getirdiği 180 milyon Euro'luk teklife de kapılarını kapatmış olacak.

(Fotomaç)