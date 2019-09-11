Vincent Kompany kendi jübilesinde forma giyemeyecek

Vincent Kompany, kariyerinin son maçında forma giyemiyor. Belçikalı futbolcu, kendisi için düzenlenen jübile maçında sakatlığından ötürü forma giyemeyecek.

Manchester City, uzun yıllar kulüpte başarıyla top koşturan Kompany için bu gece TSİ 21:45'te jübile maçı düzenledi. Ancak Kompany kötü haberi verdi. Belçikalı stoper, ''Maalesef maçta sakatlığımdan dolayı forma giyemeyeceğim. Bu benim için tipik bir şey'' dedi.

Anderlecht altyapısında yetişen ve daha sonra üç sezon da Hamburg forması giyen 33 yaşındaki Kompany, 2008-2019 yılları arasında Manchester City için ter döktü.

Bu sezon başında, altyapısında yetiştiği Anderlecht'e futbolcu-teknik direktör olarak geri dönen Kompany, sonrasında futbolu bırakma kararı aldı. Kompany, bu gece kendisi için düzenlenen jübile maçından sonra kariyerini teknik direktör olarak sürdürecek.