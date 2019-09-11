Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7519
  • 6,3361
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Vincent Kompany kendi jübilesinde forma giyemeyecek

Vincent Kompany kendi jübilesinde forma giyemeyecek

Vincent Kompany kendi jübilesinde forma giyemeyecek

Belçikalı stoper Vincent Kompany, bu gece kendisi için düzenlenen jübile maçında sakatlığından dolayı görev yapamayacak.

Vincent Kompany, kariyerinin son maçında forma giyemiyor. Belçikalı futbolcu, kendisi için düzenlenen jübile maçında sakatlığından ötürü forma giyemeyecek.

Manchester City, uzun yıllar kulüpte başarıyla top koşturan Kompany için bu gece TSİ 21:45'te jübile maçı düzenledi. Ancak Kompany kötü haberi verdi. Belçikalı stoper, ''Maalesef maçta sakatlığımdan dolayı forma giyemeyeceğim. Bu benim için tipik bir şey'' dedi.

Anderlecht altyapısında yetişen ve daha sonra üç sezon da Hamburg forması giyen 33 yaşındaki Kompany, 2008-2019 yılları arasında Manchester City için ter döktü.

Bu sezon başında, altyapısında yetiştiği Anderlecht'e futbolcu-teknik direktör olarak geri dönen Kompany, sonrasında futbolu bırakma kararı aldı. Kompany, bu gece kendisi için düzenlenen jübile maçından sonra kariyerini teknik direktör olarak sürdürecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hilal Altınbilek'ten veda pozu
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Hilal Cebeci itiraf etti! Meğer 6 yıl önce...
Düğünün ardından hastanelik oldu
<h3><span style='font-size: 13px;'>Diyarbakır´da HDP binası önünde nöbet tutan annelerin çağrısıyla

Sanatçılardan Diyarbakır Annelerine Destek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları