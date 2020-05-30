Vincent Janssen'den Cesar Montes'e: Galatasaray'a git

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Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.

Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.

Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.