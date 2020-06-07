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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 11:38
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Vincent Janssen: Fenerbahçe'de aradığım ortamı bulamadım

Vincent Janssen: Fenerbahçe'de aradığım ortamı bulamadım

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Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vincent Janssen, Sarı-Lacivertlilerde aradığı ortamı bulamadığını söyledi.

Meksika ekibi Monterrey'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen, sarı-lacivertli kulüpteki günleriyle ilgili itiraflarda bulundu.

Hollandalı santrfor, "Fenerbahçe'de aradığım ortamı bulamadım. Tottenham'dan sonra orası bana çok farklı geldi. Bir de üzerine sakatlık yaşayınca işler tersine döndü" diye konuştu.

Fenerbahçe'de 18 resmi maça çıkan Vincent Janssen, 5 kez fileleri havalandırdı.

(Takvim)

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