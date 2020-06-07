Vincent Janssen: Fenerbahçe'de aradığım ortamı bulamadım

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Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup kararını verdi Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup kararını verdi Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.

Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…

Cimbom 4 katını verdi, anlaşma sağlandı Cimbom 4 katını verdi, anlaşma sağlandı Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı Anlaşma tamam! İşte yeni takımı Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.

Emre Belözoğlu'ndan ses getirecek transfer Emre Belözoğlu'ndan ses getirecek transfer Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.

Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin' Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.